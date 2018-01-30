أطباء مجمع الشفاء ينجحون باستئصال ورم من النخاع الشوكي

أطباء مجمع الشفاء ينجحون باستئصال ورم من النخاع الشوكي
د. ماهر أبو الخير أخصائي جراحة المخ والأعصاب
رام الله - دنيا الوطن- إيمان عاشور 
تمكن الفريق الطبي برئاسة د. ماهر أبو الخير، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، وبنجاح كبير من إجراء عملية جراحية معقدة لمريضة تبلغ من العمر (48 عاما).

 وأوضح د. أبو الخير، أن المريضة كانت تعاني من آلام شديدة أسفل الظهر، تمتد إلى الأطراف السفلية مع خدلان في القدمين وصعوبة في الحركة، وعدم إحساس في الطرف السفلي الأيمن، ومن خلال صورة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي تبين وجود ورم في النخاع الشوكي على مستوى الفقرة الثانية عشرة الصدرية، والأولى القطنية، وانزلاق غضروفي كبير في الفقرتين الرابعة والخامسة القطنيتين.


 وأشار د. أبو الخير إلى أن المريضة تقرر لها إجراء التدخل الجراحي، بعد معاناة طويلة مع المرض، وخضعت المريضة لإجراء عملية جراحية بواسطة الميكروسكوب الجراحي، استمرت لمدة خمس ساعات، تم خلالها استئصال الورم، والذي كان بحجم 3*1.5 سم وأيضاً في نفس العملية تم استئصال الغضروف المنزلق بين الفقرتين الرابعة والخامسة .

 إلى ذلك، أشار د. باسل بكر استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بالمجمع، إلى أن المريضة كانت تنوي إجراء هذه العملية الجراحية في الخارج، ولكن خلال جلوسنا مع المريضة وذويها تم إقناعها بتوفر الطواقم والإمكانيات اللازمة لإجراء مثل هذه العملية بكفاءة توازي الكفاءة في المستشفيات العالمية.

وقد أشاد زوج المريضة بالكفاءات الطبية في المجمع، والتي استطاعت تحقيق إنجاز طبي مميز من خلال هذه الجراحة، رغم الصعوبات التي تعيق عملها.

ويشار إلى أن المريضة في حالة تحسن، وقد تلاشت الأعراض المرضية، وهي تخضع لجلسات العلاج الطبيعي.

كما يذكر، أنه شارك في العملية د. عايش أبو وردة طبيب مقيم بقسم جراحة المخ والأعصاب، ود. قاسم اليازجي، ود. عطا المزيني من قسم التخدير، والحكماء بهاء أبو حسان، وروينة العمري.


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