بطاقة تعريفية.. من هو القيادي في حماس عماد العلمي؟

بطاقة تعريفية.. من هو القيادي في حماس عماد العلمي؟
عماد العلمي
خاص دنيا الوطن
أعلنت حركة (حماس)، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة القيادي في الحركة، عضو المكتب السياسي السابق، وأحد مؤسسي الحركة عماد العلمي، وذلك بعد عدة أسابيع من إصابته بطلق ناري في الرأس.

وكان العلمي، نقل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة في التاسع من كانون الثاني/ يناير الجاري، وذلك إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، قالت حركة (حماس)، إنه أصيب به أثناء تنظيف سلاحه الشخصي.

من هو عماد العلمي؟

هو عماد خالد نامق العلمي (أبو همام) أحد مؤسسي حركة حماس وعضو القيادة السياسية في الحركة، وُلد في مدينة غزة عام 1956م، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، متزوج وله ستة من الأبناء.

واعتقل في الانتفاضة الأولى لمدة سنتين من 1988- 1990م، حيث تضمنت لائحة الاتهام "القيام بنشاطات إعلامية بغرض تخليد أعمال حماس".

وأقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إبعاد العلمي من قطاع غزة بتاريخ كانون الثاني/ يناير 1991م، فيما تولى منصب ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في جمهورية إيران الإسلامية.

في عام 2012 غادر سوريا إلى قطاع غزة؛ ليستقر في القطاع بعد إبعاد دام 20 عاماً، وانتخبته حركة حماس نائباً لإسماعيل هنية رئيس الحركة في قطاع غزة بعد وصوله قطاع غزة.

وخلال الحرب الإسرائيلية الثالثة على قطاع غزة حرب العصف المأكول صيف 2014، أصيب المهندس العلمي في إحدى قدميه ما أدى إلى بترها، واضطر إلى السفر إلى تركيا للعلاج وتركيب طرف صناعي هناك، وعودته إلى قطاع غزة في 27 أيار/ مايو 2015م، وكان برفقته موسى أبو مرزوق، وكان في استقبالهما إسماعيل هنية، وقد تمكن على الرغم من إصابته من مغادرة القطاع بسرية تامة.

فيديو: القيادي بحماس خليل الحية يتحدث عن صحة عماد العلمي
 

أخبار ذات صلة

عساف: الإحتلال سيقطع الضفة بمخطط لربط ثلاث مستوطنات برام الله

عساف: الإحتلال سيقطع الضفة بمخطط لربط ثلاث مستوطنات برام الله

بعد ترحيله من تركيا.. أوكرانيا تحتجز الشاب الفلسطيني &#34;فارس سلامة&#34;

بعد ترحيله من تركيا.. أوكرانيا تحتجز الشاب الفلسطيني "فارس سلامة"

نادي الأسير: الاحتلال يعتقل (53) مواطناً من الضّفة بينهم أطفال

نادي الأسير: الاحتلال يعتقل (53) مواطناً من الضّفة بينهم أطفال

الحمد الله لبروكسيل للمشاركة بالاجتماع الطارئ للجنة مساعدات الدول المانحة

الحمد الله لبروكسيل للمشاركة بالاجتماع الطارئ للجنة مساعدات الدول المانحة

قراقع: غالبية اعتقالات الاحتلال تتم بذرائع منشورات على (فيسبوك)

قراقع: غالبية اعتقالات الاحتلال تتم بذرائع منشورات على (فيسبوك)

عساف: مخطط للاحتلال لفصل رام الله عن الشمال

عساف: مخطط للاحتلال لفصل رام الله عن الشمال

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

عساف: الإحتلال سيقطع الضفة بمخطط لربط ثلاث مستوطنات برام الله

عساف: الإحتلال سيقطع الضفة بمخطط لربط ثلاث مستوطنات برام الله

بعد ترحيله من تركيا.. أوكرانيا تحتجز الشاب الفلسطيني &#34;فارس سلامة&#34;

بعد ترحيله من تركيا.. أوكرانيا تحتجز الشاب الفلسطيني "فارس سلامة"

نادي الأسير: الاحتلال يعتقل (53) مواطناً من الضّفة بينهم أطفال

نادي الأسير: الاحتلال يعتقل (53) مواطناً من الضّفة بينهم أطفال

الحمد الله لبروكسيل للمشاركة بالاجتماع الطارئ للجنة مساعدات الدول المانحة

الحمد الله لبروكسيل للمشاركة بالاجتماع الطارئ للجنة مساعدات الدول المانحة

عربي

(رويترز): الإفراج عن كافة الأمراء المحتجزين بفندق &#34;الريتز كارلتون&#34;

(رويترز): الإفراج عن كافة الأمراء المحتجزين بفندق "الريتز كارلتون"

إجلاء 13 ألف مهاجر أفريقي من ليبيا خلال شهرين

إجلاء 13 ألف مهاجر أفريقي من ليبيا خلال شهرين

قطر: نسعى ليكون الوجود الأمريكي في قاعدة &#34;العديد&#34; دائما

قطر: نسعى ليكون الوجود الأمريكي في قاعدة "العديد" دائما

ما حقيقة انفجارات مدينة جدة؟

ما حقيقة انفجارات مدينة جدة؟

منوعات

بعد مقتل إبنتها وغيابها لسنوات.. نجمة عربية تعود إلى الأضواء بشكل صادم

بعد مقتل إبنتها وغيابها لسنوات.. نجمة عربية تعود إلى الأضواء بشكل صادم

700 ألف مشاهدة لكليب أصالة الجديد &#34;لسه شايفة&#34;

700 ألف مشاهدة لكليب أصالة الجديد "لسه شايفة"

رسمياً .. أحلام تعود لـThe Voice ونوال تُعلق بذكاء

رسمياً .. أحلام تعود لـThe Voice ونوال تُعلق بذكاء

تأجيل &#34;باب الحارة&#34; إلى عام 2019؟

تأجيل "باب الحارة" إلى عام 2019؟