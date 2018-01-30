بطاقة تعريفية.. من هو القيادي في حماس عماد العلمي؟

فيديو: القيادي بحماس خليل الحية يتحدث عن صحة عماد العلمي

خاص دنيا الوطنأعلنت حركة (حماس)، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة القيادي في الحركة، عضو المكتب السياسي السابق، وأحد مؤسسي الحركة عماد العلمي، وذلك بعد عدة أسابيع من إصابته بطلق ناري في الرأس.وكان العلمي، نقل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة في التاسع من كانون الثاني/ يناير الجاري، وذلك إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، قالت حركة (حماس)، إنه أصيب به أثناء تنظيف سلاحه الشخصي.هو عماد خالد نامق العلمي (أبو همام) أحد مؤسسي حركة حماس وعضو القيادة السياسية في الحركة، وُلد في مدينة غزة عام 1956م، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، متزوج وله ستة من الأبناء.واعتقل في الانتفاضة الأولى لمدة سنتين من 1988- 1990م، حيث تضمنت لائحة الاتهام "القيام بنشاطات إعلامية بغرض تخليد أعمال حماس".وأقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إبعاد العلمي من قطاع غزة بتاريخ كانون الثاني/ يناير 1991م، فيما تولى منصب ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في جمهورية إيران الإسلامية.في عام 2012 غادر سوريا إلى قطاع غزة؛ ليستقر في القطاع بعد إبعاد دام 20 عاماً، وانتخبته حركة حماس نائباً لإسماعيل هنية رئيس الحركة في قطاع غزة بعد وصوله قطاع غزة.وخلال الحرب الإسرائيلية الثالثة على قطاع غزة حرب العصف المأكول صيف 2014، أصيب المهندس العلمي في إحدى قدميه ما أدى إلى بترها، واضطر إلى السفر إلى تركيا للعلاج وتركيب طرف صناعي هناك، وعودته إلى قطاع غزة في 27 أيار/ مايو 2015م، وكان برفقته موسى أبو مرزوق، وكان في استقبالهما إسماعيل هنية، وقد تمكن على الرغم من إصابته من مغادرة القطاع بسرية تامة.