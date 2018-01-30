وفاة "عماد العلمي" القيادي في حركة حماس

رام الله - دنيا الوطن

توفي صباح اليوم الثلاثاء، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عماد العلمي، متأثراً بجراح أصيب بها مؤخراً في التاسع من كانون الثاني/ يناير.



وكان العلمي، أصيب بطلق ناري في الرأس، وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس: إن العلمي أصيب بطلق ناري في الرأس أثناء تفقده لسلاحه الشخصي.



ويعتبر العلمي أحد مؤسسي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وعضو القيادة السياسية في الحركة، وُلد في مدينة غزة عام 1956م، حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، متزوج وله ستة من الأبناء.