الاحتلال يعتقل 56 فلسطينياً في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل 56 فلسطينياً في الضفة والقدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 56 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس، حيث شنت شرطة الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات بالقدس، تركزت في بلدة العيساوية تم خلالها اعتقال 30 شاباً، بينما طالت الاعتقالات 26 فلسطينياً في الضفة.

وقال جيش الاحتلال، وفق ما أورد موقع (عرب 48)، إن قوات الاحتلال اعتقلت 26 مطلوباً بالضفة الغربية المحتلة، يشتبه في ضلوعهم بنشاطات ومقاومة للجيش وللمستوطنين، زاعماً أن المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، مشيراً إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

وفي القدس، قال شهود عيان: إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة العيساوية، وشرعت بمداهمة منازل المواطنين واعتقال الشبان بصورة جماعية.

وأوضح عضو لجنة المتابعة في بلدة العيساوية محمد أبو الحمص، أن قوات الاحتلال، اقتحمت عشرات المنازل السكنية في القرية بعد محاصرتها بالكامل، فيما استخدمت السلالم للطرق على نوافذ العديد من المنازل.

وأضاف أبو الحمص، أن قوات الاحتلال، اعتقلت نحو 30 مواطناً من البلدة بعد اقتحام وتفتيش وتخريب منازلهم، وتعمدت القوات نقل المعتقلين بمركبات الشرطة من المنازل إلى مدخل البلدة الشرقي، ثم نقلهم إلى حافلة مخصصة لنقل الأسرى "البوسطة" ومنها لمراكز التحقيق بالمدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس المحرر عبد الكريم عياد من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد أن اقتحمت منزله وعاثت فيه فساداً وخراباً، كما اعتقلت كلاً من إياس الفراحين، ويوسف محمد عدوي من الدهيشة.

ومن قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أحمد قاسم الشيخ، واقتحمت قوات الاحتلال، مدينة نابلس، واعتقلت شابين خلال حملة مداهمات طالت عدداً من منازل المواطنين.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد خويرة، ومجدي القطب، ونقلتهما إلى جهة مجهولة.

أما في شمال الضفة الغربية، داهمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها ووادي برقين وبلدات في القضاء، ونشرت حواجز واعتقلت أسيراً محرراً، وخربت محتويات منزله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جمعة أبو جبل من مخيم جنين، وأمير ماهر حامد، وعبد القادر كايد حماد، ومحمود عبد اللطيف حماد من قرية سلواد شرق رام الله.

وقال مواطنون: إن جنود الاحتلال انتشروا في ضاحية صباح الخير وحي البساتين في مدينة جنين، كما داهموا مخيم جنين واقتحموا منزل الأسير المحرر جمعة أبو خليفة، وخربوا محتويات المنزل خلال عمليات التفتيش الدقيقة واعتقلوه.

وكذلك انتشرت قوات الاحتلال في وادي برقين وعلى مثلث الشهداء، ونصبت حواجز وكمائن، واعتقلت قوات الاحتلال ليل الاثنين، الشاب محمود سلام أحمد حطاب من مدينة طولكرم بعد استدعائه للمقابلة.

وقال مواطنون: إن جنود الاحتلال، أبلغوا مساء أمس ذوي الشاب حطاب باعتقاله بعد احتجازه لساعات إثر استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال.

واعتقلت القوات كلاً من سامر راسم الأشقر وصدام رداد من بلدة صيدا قضاء طولكم بعد أن اقتحمت منزليهما.

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