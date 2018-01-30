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إجلاء 13 ألف مهاجر أفريقي من ليبيا خلال شهرين

إجلاء 13 ألف مهاجر أفريقي من ليبيا خلال شهرين
رام الله - دنيا الوطن
تم إجلاء حوالى 13 ألف مهاجر أفريقي من ليبيا منذ مطلع كانون الأول/ ديسمبر، كما أعلن الاثنين، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي بعد شهرين على تقارير إعلامية أكدت استعباد مهاجرين في هذا البلد.

ومطلع كانون الأول/ ديسمبر، قال الاتحاد الأفريقي: إنه يطمح بإعادة 20 ألف مهاجر إلى بلدانهم قبل منتصف كانون الثاني/يناير، ورغم إقرار فقي بـ "حصول تأخير" إلا أنه أكد أن العملية "جارية".

وأضاف فقي خلال مؤتمر صحافي في ختام قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا "إن العدد يقارب الـ 13 ألفاً"، متابعاً "نستقبل مهاجرين كل يوم، أعيد ثلثهم إلى بلدانهم والعملية مستمرة".

وبعد معلومات عن بيع مهاجرين سود في ليبيا كـ "عبيد" قررت تسع دول أوروبية وأفريقية مدعومة من الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي القيام بـ"عمليات إجلاء عاجلة" لمهاجرين من ضحايا المهربين.

وعمليات الإجلاء تمت بفضل طائرات استأجرتها دول أفريقية،  واستقبلت النيجر ورواندا المهاجرين العاجزين عن العودة إلى بلدانهم.

وباتت ليبيا الغارقة في الفوضى منذ 2011 مركز عبور للمهاجرين الأفارقة الذين يريدون الوصول إلى أوروبا.

وقضى 3116 شخصاً في العام الفائت، أثناء محاولة عبور المتوسط إلى أوروبا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، بينهم 2833 قبالة السواحل الليبية.

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