مقتل مواطن وإصابة ابنته بإطلاق نار بمخيم بلاطة شرق نابلس

لقي مواطن مصرعه، مساء اليوم الاثنين، وأصيبت ابنته، بإطلاق نار في مخيم بلاطة شرق نابلس.





وأفاد الناطق باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، بأن مواطنا (24 عاما) لقي مصرعه، فيما أصيبت ابنته (6 أعوام)، بإطلاق نار في المخيم، وباشرت الشرطة التحقيق بالحادث.





رام الله - دنيا الوطن