الرئيسية
دنيا الرأي
الإستفتاء
أعلن معنا
راسلنا
المزيد
شؤون فلسطينية
محليات
آراء
عربي
دولي
مال وأعمال
English
شؤون فلسطينية
مقتل مواطن وإصابة ابنته بإطلاق نار بمخيم بلاطة شرق نابلس
2018-01-29
مشاركة
رام الله - دنيا الوطن
لقي مواطن مصرعه، مساء اليوم الاثنين، وأصيبت ابنته، بإطلاق نار في مخيم بلاطة شرق نابلس.
وأفاد الناطق باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، بأن مواطنا (24 عاما) لقي مصرعه، فيما أصيبت ابنته (6 أعوام)، بإطلاق نار في المخيم، وباشرت الشرطة التحقيق بالحادث.
مشاركة
أخبار ذات صلة
شاهد: الاحتلال يسمح لأول مرة للمواطنين بالزراعة بالمنطقة العازلة
الفصائل تدعو لجمعة غضب جديدة "يوم غضب"
الاحتلال يحاصر بلدة عزون
العاهل الأردني يدعو المجتمع الدولي لحماية حقوق الفلسطينيين في القدس
أسبانيا تؤكد على الموقف الداعم لفلسطين ورفض الاستيطان
بسيسو يشارك في حفل إعلان "المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية"
التعليقات
الدنيا حكايات
دولة فلسطينية في غزة
شؤون فلسطينية
الاحتلال يحاصر بلدة عزون
بسيسو يشارك في حفل إعلان "المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية"
محكمة الاحتلال تمدد توقيف الأسير رجوب 8 أيام بداعي التحقيق
فيديو: جيب إسرائيلي يدهس طفلاً في الخليل
عربي
ما حقيقة انفجارات مدينة جدة؟
رئيس وفد المعارضة السورية: أميركا لم توافق على "سوتشي"
سلمان شبيب: لا أستبعد وجود تفاهمات سرية فيما يتعلق بإدلب
السيسي: مصر والسودان وإثيوبيا "دولة واحدة"
منوعات
تأجيل "باب الحارة" إلى عام 2019؟
بعد 124 مليون مشاهدة .. هل لحن أغنية "3 دقات" مسروق؟
أنغام تُهين إليسا بطريقة ذكية .. والجمهور غاضب
شاهد كيف أصبحت الطفلة "ألما" في مسلسل "مهند ونور"