الفصائل تدعو لجمعة غضب جديدة "يوم غضب"

رام الله - دنيا الوطن

دعت قيادة القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، اليوم الاثنين لاعتبار يوم الجمعة القادم يوم غضب شعبي في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد صلاة الجمعة ومخيمات اللجوء والشتات والعواصم العربية والاسلامية وعواصم العالم رفضا للسياسة الامريكية والاحتلالية.



جاء ذلك عقب اجتماع لقيادة القوى الوطنية والإسلامية بحث آخر التطورات السياسية وقضايا الوضع الفلسطيني الداخلي.



وأكدت القوى في بيان لها على المشاركة الفاعلة والواسعة في الفعاليات التي تقرر اقامتها يومي الثلاثاء وبمناسبة يوم التضامن مع أهلنا في الداخل المحتل والتأكيد على التوجه الى مناطق التماس والاستيطان الاستعماري والحواجز العسكرية.



وشددت القوى على أهمية المشاركة الفاعلة في الفعاليات المقرة في يوم التضامن العالمي لدعم حقوق شعبنا الفلسطيني داخل الاراضي المحتلة عام 48 والذي يصادف في الثلاثين من شهر كانون ثاني من كل عام وحيث تقرر اقامة الفعالية المركزية في مدينة نابلس (جامعة النجاح).



وأشارت إلى أن الفعالية المركزية في قطاع غزة من ساحة الجندي المجهول إلى السرايا والفعاليات المركزية المقرة في لبنان وسوريا والفعالية المركزية التي ستقام داخل الاراضي المحتلة عام 48 مؤكدين على الدور الوطني والريادي لشعبنا في مواجهة سياسات الاحتلال والابارتهايد ورفض كل محاولات التهويد وشرعنة القرارات الهادفة للنيل من صمودهم ودورهم.



وشددت القوى على أهمية مواصلة واستدامة الفعاليات الجماهيرية والشعبية على كل مناطق التماس والاستيطان الاستعماري والحواجز العسكرية والشوارع الالتفافية رفضا للسياسات الامريكية الهادفة الى تصفية قضايا شعبنا وخاصة بعد الاعلان الامريكي عن القدس كعاصمة للاحتلال.



كما أكدت على أهمية إزالة كل العقبات أمام مسيرة الوحدة الوطنية والتمسك الحازم بإنهاء الانقسام وترتيب وضعنا الداخلي في هذه المعركة التي يحاول اعداء شعبنا النيل من هذا الصمود والمواجهة التي يخوض شعبنا معركة الحرية والاستقلال.



وطالبت بضرورة العمل والمتابعة الفورية لوضع آليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني من خلال اجتماع اللجنة التنفيذية وخاصة ما يتعلق بإنهاء اتفاق اوسلو والتزاماته الامنية والاقتصادية والسياسية وسحب الاعتراف من الاحتلال واحالة الملفات الى المحكمة الجنائية الدولية والتوقيع على المنظمات والمعاهدات الدولية والاعتراف بدولة فلسطين من خلال مجلس الامن الدولي.



ودعت القوى إلى تفعيل وانجاح فرض مقاطعة شاملة على الاحتلال بما فيه بضائعه وبضائع الولايات المتحدة الامريكية والتأكيد على دور المقاطعة الدولية وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات من الاحتلال وتعزيز هذا الدور لمحاصرة وانهاء نظام الاحتلال والابارتهايد.