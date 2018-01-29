قطر: نسعى ليكون الوجود الأمريكي في قاعدة "العديد" دائما

رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد العطية، أن قطر تسعى لتوسيع قاعدة العديد الأمريكية وجعل وجود الولايات المتحدة العسكري في بلاده دائما.



وقال العطية، في حوار أجراه اليوم الاثنين مع مؤسسة "هيريتيج" في العاصمة الأمريكية واشنطن: "لدينا خطة كبيرة لتوسيع العُديد ليكون قاعدة دائمة.. نظراؤنا في وزارة الدفاع الأمريكية يترددون في استخدام كلمة الدائم، لكننا نعمل من جانبنا لتحقيق ذلك".



وأضاف العطية: "نخطط مع نظرائنا في وزارة الدفاع الأمريكية لرؤية 2040 لتعميق العلاقات العسكرية بين قطر والولايات المتحدة، وتشمل استضافة البحرية الأمريكية إلى جانب سلاح الجو الموجود في قاعدة العديد الجوية".



وشدد العطية على أن قطر تتوقع، في إطار "رؤية 2040"، توسيع التعاون العسكري في كل المجالات بما في ذلك القوات البرية وسلاح الجو والأسطول الحربي.



