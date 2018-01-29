الاحتلال يحاصر بلدة عزون

رام الله - دنيا الوطن

قالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال اغلق بلدة عزون شرق قلقيلية بالكامل .



واوضحت مصادر محلية ان هذا الاغلاق جاء بشكل مفاجئ مشيرا الى احتمالية وقوع حدث امني ، لم يتم الافصاح عنه .



وافادت مصادر محلية لـ"القدس" ان هناك تواجد مكثف لقوات الاحتلال على الشارع الالتفافي المعروف باسم ( شارع 55 ) مشيرين الى احتمالية ان يكون الحدث الامني الذي يدور الحديث عنه في هذا الموقع .



واشارت المصادر ان عشرات السيارات تقف بطابور طويل على المدخل الشرقي لبلدة عزون ، حيث اقيم حاجز عسكري يخضع السيارات للتفتيش الدقيق .