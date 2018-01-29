العاهل الأردني يدعو المجتمع الدولي لحماية حقوق الفلسطينيين في القدس

العاهل الأردني يدعو المجتمع الدولي لحماية حقوق الفلسطينيين في القدس
الرئيس الفلسطيني ونظيره الأردني
رام الله - دنيا الوطن
دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين في عمان، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لحماية حقوق الفلسطينيين في القدس.

وخلال مباحثاته مع الرئيس عباس في قصر الحسينية في عمان، دعا الملك إلى "ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لحماية حقوق الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين في مدينة القدس، التي تمثل مفتاح تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي، تسلمت وكالة (فرانس برس) نسخة منه.

وأوضح الملك عبد الله، أن "الأردن يواصل جهوده وفي جميع المحافل الدولية للدفاع عن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وبحسب مصادر محلية، فقد أشار البيان إلى أن المباحثات تناولت "الدور المهم الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وضرورة دعم المجتمع الدولي لها، خاصة وأن هناك ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة".

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