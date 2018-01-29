الصحة العالمية: الوقود بغزة يكفي لتشغيل المشافي حتى منتصف آذار

رام الله - دنيا الوطن

قال مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روكنشواب: إن الوقود في قطاع غزة يكفي لتشغيل المشافي حتى منتصف آذار/ مارس المقبل، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين خاصة في غزة.



وأشاد روكنشواب بالتعاون الوثيق والمشترك بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، فيما يتعلق بتوفير الوقود والمستلزمات الطبية، بحسب ما أوردته وكالة (وفا).



جاء ذلك، خلال اجتماع عقده وزير الصحة في حكومة الوفاق جواد عواد مع روكنشواب، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، بحضور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة محمود ضاهر، حيث بحثا تطورات الوضع الصحي في قطاع غزة، في ضوء ما يثار حول عدم توفر الوقود والمستلزمات الطبية في قطاع غزة.