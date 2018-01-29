رئيس وفد المعارضة السورية: أميركا لم توافق على "سوتشي"

رئيس وفد المعارضة السورية: أميركا لم توافق على "سوتشي"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس هيئة العمل الوطني السوري، ورئيس وفد معارضة الداخل إلى جنيف إليان مسعد، أنه ووفقاً للأهداف ومبادئ بنود مسودة لقاء (سوتشي) التي وزعت على بعض الأطراف، والتي سربت عبر الإعلام موجودة سابقاً لدى أدبياتنا السياسية وفق مسار حميميم والقوى الأخرى، ويحاول الروسي طرح الفكرة ذاتها في (سوتشي)، علماً أننا طرحناها منذ عامين".

وقال مسعد: "من لا يريد حضور سوتشي يريد استدامة الأزمة السورية، وأميركا لم توافق على سوتشي لكنها تركت الباب موارباً، أما حضور دي ميستورا فله أهمية كبيرة من حيث استكمال العملية السياسية في جنيف، وأتوقع أن يكون لقاء جنيف القادم، والذي سيأتي بعد لقاء سوتشي مثمراً وبحال لم يكن كذلك نحن أمام أكثر من نسخة لسوتشي، ويمكن أن يكون اللقاء في غير سوتشي".

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