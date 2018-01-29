سلمان شبيب: لا أستبعد وجود تفاهمات سرية فيما يتعلق بإدلب

رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الهيئة التأسيسية لحزب (سورية أولاً) سلمان شبيب لـ (ميلودي اف ام)، أنه "رغم النوايا الروسية الطيبة والعلنية إلا أن سوتشي لن ينجح في حل الأزمة السورية، وذلك بسبب عدم الرضا الأمريكي من جهة، والدور التركي السيئ في سورية من جهة أخرى، إضافة إلى إقصاء بعض الأطراف المهمة كالمكون الكردي".



وقال شبيب: "لا أستبعد أي تفاهمات سرية أو تحت الطاولة فيما يتعلق بملف إدلب، والدليل أننا لم نشهد أي تصريح قوي ضد ما يحصل بالشمال السوري، وأتوقع أن تحل مشكلة عفرين بالدخول المباشر للجيش السوري، أما بالعموم الشمال السوري يعيش تحت وضع قابل للانفجار بأية لحظة، لما يحتويه من مكونات ومصالح محلية وإقليمية ودولية".