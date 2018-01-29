التوصل إلى اتفاق لحل أزمة جامعة الأزهر بغزة

التوصل إلى اتفاق لحل أزمة جامعة الأزهر بغزة
جامعة الأزهر
رام الله - دنيا الوطن
قال مجلس نقابة العاملين في جامعة الأزهر بغزة، اليوم الاثنين، إن اجتماعاً عقد بين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، ورئيس مجلس جامعة الأزهر ونائبيه، ورئيس وأعضاء مجلس نقابة العاملين، في مقر مجلس الأمناء، وجرى في أعقاب الاجتماع، الموافقة على تنفيذ التالي:

1. الاستمرار في صرف علاوة غلاء المعيشة 1.41 % شهرياً.

2. حق الموظفين في فروقات الشيكل وفق اتفاق 2011 القديم المقر من مجلس الأمناء بتاريخه.

3. عقد جلسة لمجلس الجامعة يوم الأربعاء 31/1/2018 لمناقشة تعديلات الأنظمة ورفعها لمجلس الأمناء.

4. يحل موضوع القضايا الإدارية مع النائب الإداري وفق النظام.

5. تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس الجامعة ونقابة العاملين لمعرفة الآثار المالية المترتبة على تطبيق الكادر الجديد 2016 (15%).

وقال مجلس نقابة العاملين في بيانه، "لا يسعنا إلا التأكيد على تقديرنا لأخوتنا وأخواتنا في الجمعية العمومية الذين وثقوا بنا وساندونا وكانوا معنا يد اً بيد.. ونعتز بوقفاتهم التضامنية 
المستمرة مع مجلس النقابة. وما كان لنا أن نستمر بفعالياتنا ونتمسك بمطالبنا بدون هذا التضامن الكبير منهم".

وأضاف البيان: لا يفوتنا في هذا المقام إلا وأن نوجه الشكر والتقدير للأخ ابو ماهر حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذي بادر قبل أيام والتقى برئيس وأعضاء من مجلس الامناء ورئيس الجامعة ونائبيه ورئيس واعضاء مجلس نقابة العاملين في سبيل تقريب وجهات النظر وتسوية المشكلات المطروحة.

وأكد بيان مجلس نقابة العاملين على تقديره لجهود رئيس وأعضاء مجلس الامناء ورئيس وأعضاء مجلس الجامعة الذين تحملوا المسؤولية في إنهاء هذه الأزمة، وشكرهم على انجاز هذا الاتفاق الذي يصون جامعة الأزهر ويعطي الأمل لمستقبل أفضل، وفق البيان.

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