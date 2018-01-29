السيسي: مصر والسودان وإثيوبيا "دولة واحدة"

السيسي: مصر والسودان وإثيوبيا "دولة واحدة"
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام ديسالين
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: إنه لا توجد أزمة بين مصر وإثيوبيا والسودان، معتبرًا أن الدول الثلاث بمثابة الدولة "الواحدة".

وخلال القمة الثلاثية التي جمعت السيسي بالرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام ديسالين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعلن الأول عن تشكيل لجنة مشتركة مع السودان وإثيوبيا لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القمة.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري: إن زعماء القمة اتفقوا على حلّ القضايا الخلافية بشأن سدَّ النهضة خلال شهر.

وأعلنت وسائل إعلام مصرية، في وقتٍ سابق، أن المباحثات المغلقة بين الزعماء الثلاثة، ستبحث آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك في ظل المخاوف المصرية من تأثير إنشاء السد على حصتها من مياه النيل.

فيديو أرشيفي: سد النهضة أزمة مستمرة بين مصر وإثيوبيا

 

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