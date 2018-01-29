وزير الصحة يبحث تطورات الوضع الصحي بغزة

وزير الصحة يبحث تطورات الوضع الصحي بغزة
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الصحة د. جواد عواد، مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية د. جيرالد روكنشواب تطورات الوضع الصحي في قطاع غزة، في ظل ما تقوم به بعض الجهات من حملات غير صحيحة، بما يتعلق بتوفر الوقود والمستلزمات الطبية في قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الوزير عواد مع د. روكنشواب بحضور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة د. محمود ضاهر، وذلك في مكتب وزيرالصحة برام الله.

وأكد وزير الصحة على الاستمرار بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ومد القطاع الصحي بكافة المستلزمات الطبية، في كافة محافظات الوطن، ضمن الإمكانيات المتاحة.

وشدد الوزير عواد على اهتمام الوزارة البالغ بالقطاع الصحي في المحافظات الجنوبية، حيث كانت ولا تزال الحريصة دائماً على استمرارية عمل القطاع الصحي، والتي لم تدخر جهداً في مده بما يلزم، بل حافظت عليه من الانهيار في أحلك الظروف طيلة السنوات السابقة.

من جانبه، أكد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين، على أن الوقود في قطاع غزة يكفي لتشغيل المشافي حتى منتصف شهر آذار/ مارس القادم، مشيراً إلى الجهود الجبارة التي تبذلها وزارة الصحة؛ لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين، خصوصاً في قطاع غزة.

وأشاد د. روكنشواب بالتعاون الوثيق والمشترك بين وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، فيما يتعلق بتوفير الوقود والمستلزمات الطبية.

يذكر، أن وزارة الصحة، قامت خلال الشهر الجاري بتسيير 39 شاحنة من مستودعاتها بنابلس إلى مستودعات الوزراة بغزة بقيمة أربعة ملايين دولار.

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