هل يستمر "وليد آل إبراهيم" بإدارة (MBC) بعد إطلاق سراحه؟

رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول في شبكة (mbc)، إن مدير المجموعة وليد آل إبراهيم، سيواصل إدارة الشبكة بعد الإفراج عنه، وسيحتفظ بحصة 40% فيها.



ووفق ما نقلت وكالة (رويترز)، فإن السلطات برأت ساحة آل إبراهيم من أي مخالفات متعلقة بالفساد، بينما جدد الأخير البيعة للأسرة الحاكمة في السعودية.



إلى ذلك، قال موظفون لوكالة (فرانس برس)، إن آل إبراهيم، وهو شقيق زوجة الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، أطلق سراحه من فندق (ريتز كارلتون) في الرياض، وتوجه بعد ذلك إلى منزله حيث اجتمع بأفراد عائلته.