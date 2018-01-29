فيديو: استنكار فصائلي وشعبي للقرار الأمريكي بوقف مساعدات (أونروا)

فيديو: استنكار فصائلي وشعبي للقرار الأمريكي بوقف مساعدات (أونروا)
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
شاركت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اليوم، في الاعتصام الذي نظمه اتحاد العاملين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أمام مقر الأمم المتحدة.

وحمل المشاركون لافتات وشعارات تستنكر قيام الإدارة الأمريكية بتقليص موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، معتبرين ذلك شطباً لقرار العودة، وإنهاء لعمل (أونروا) في فلسطين.

من جانبها، اعتبرت الفصائل الفلسطينية قرار أمريكا القاضي بوقف المساعدات عن قطاع غزة، وتجميد موازنات (أونروا) 
بإنهاء لعملها وشطب حق اللاجئين.

وقالت الجبهة الديمقراطية على لسان عضو لجنتها المركزية محمود خلف: إن الاحتلال الإسرائيلي ضرب كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق اللاجئين.

اما الجهاد الإسلامي، فأشارت على لسان القيادي خضر حبيب، إلى أن تقليص موازنة (أونروا) هو شطب للقضية وزج الخدمات الإنسانية التي تقدمها وكالة الغوث بالنزاعات السياسية القائمة.

بينما حزب الشعب على لسان طلعت الصفدي عضو مكتبه السياسي، أكد أن خطوة أمريكا بقطع المساعدات يعني عودة اللاجئ الفلسطيني إلى دياره التي هجر منها عام 1948.

وكانت الفصائل، ساندت أكثر من 13 ألف موظف لدى وكالة الغوث في هبة جماهيرية خرجت فور إعلانها عن إضراب شامل في كافة مرافقها استنكاراً لمواقف الإدارة الأمريكية ضد وكالة (أونروا).

 





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