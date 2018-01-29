الأربعاء.. انطلاق مؤتمر الدول المانحة بحضور الحمد الله

الأربعاء.. انطلاق مؤتمر الدول المانحة بحضور الحمد الله
رام الله - دنيا الوطن
تنطلق بعد غد الأربعاء أعمال المؤتمر الاستثنائي للجنة التنسيق المختصة للدول المانحة في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل بحضور رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، ووزير الخارجية د. رياض المالكي على رأس وفد فلسطيني كبير.

وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية ظهر اليوم: إن رئيس الوزراء، سيصل غداً إلى بروكسل، وسيعقد عدة لقاءات أبرزها مع الممثلة الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، وصباح الأربعاء مع وزيرة خارجية النرويج، وعدد من اللقاءات الأخرى.

 وأوضح الفرا أن الهدف من المؤتمر هو النظر في كيفية إنقاذ حل الدولتين، ودعوة جميع الأطراف إلى احترام مبادئ السلام ومحاولة جديدة من الاتحاد الأوروبي لتحقيق السلام في المنطقة.

وأشار الفرا إلى أنه سيجري خلال اللقاء الثنائي ما بين الحمد الله وموغريني نقاش مطول حول موضوع (أونروا) والدعم لمشاريع مهمة في فلسطين أبرزها إنشاء محطة تحلية مياه في قطاع غزة، إضافة إلى التحضير للدورة العادية للجنة التنسيق للدول المانحة نهاية آذار/ مارس المقبل.

وأضاف، أن الحمد الله سيجدد التأكيد على طلب الرئيس محمود عباس من الدول الأوروبية الـ 28 بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسيطلب من موغريني ضرورة إسراع الدول الأوروبية بالاعتراف بفلسطين.

ونوه سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع سيعقد على هامش أعمال مؤتمر المانحين، سيحضره رئيس سلطة المياه مازن غنيم.

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