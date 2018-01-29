حمايل: اجتماع رؤساء البرلمانات العربية بالقاهرة مطلع شباط

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المجلس الوطني عمر حمايل ان اجتماع رؤساء البرلمانات العربية المقرر عقده بالقاهرة في بداية شباط/ فبراير المقبل سيبحث عدة قضايا اهمها تقديم بند طارئ للاتحاد البرلماني الدولي لرفض وادانة السياسة الامريكية تجاه شعبنا.



وأوضح حمايل لإذاعة (صوت فلسطين) أن هدف الاجتماع هو

دعم القضية الفلسطينية والقيادة والشعب في موقفها الثابت امام قرار الادارة الامريكية بشأن القدس، معربا عن امله بأن يخرج الاجتماع بقرارات وتوصيات للحكومات العربية وخطة برلمانية للتحرك مع الاتحادات البرلمانية الدولية.