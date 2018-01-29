أبو يوسف: تحرك دبلوماسي فلسطيني على المستوى الدولي لعزل إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور واصل أبو يوسف، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إن فرض الإدارة الأمريكية مزيداً من العقوبات على الفلسطينيين لن يجبرهم على تغيير مواقفهم، أو القبول بها مجدداً كوسيط لعملية التسوية.



وكشف أبو يوسف عن خطة تحرك دبلوماسية فلسطينية في المحافل الدولية، بهدف محاولة عزل إسرائيل، وفضح الموقف الأميركي من عملية السلام.



وأكد أبو يوسف في حديث لوسائل الإعلام، أن التلويح الأمريكي المستمر بإغلاق مكتب المنظمة في واشنطن، لا يؤثر على الجانب الفلسطيني ولا على قراراته.



وأضاف أبو يوسف، إن السلطة الفلسطينية لن تتأثر بقرار قطع المساعدات الأمريكية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تحولت إلى شريك مع "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، بدل أن تكون وسيطاً وراعيًا لعملية السلام.



وأشار أبو يوسف، أن المساعدات تنقسم إلى مساعدات تقدم على شكل مشاريع من خلال المؤسسات الأمريكية، وأخرى لوكالة الغوث (أونروا)، وأخرى لخزينة السلطة الفلسطينية وللأجهزة الأمنية.



ورأى أبو يوسف، أن واشنطن عليها أن تدرك بأن الشعوب الحرة لا تساوم بالمال، وعليها أن تدرك أن دورها في عملية السلام انتهى، مشيراً إلى أن القدس واللاجئين وكل الحقوق الفلسطينية هي على الطاولة، ولا تملك واشنطن ولا غيرها شطب الحقوق الفلسطينية.



ولفت أبو يوسف إلى أنه من الجنون أن تتحدث واشنطن بلغة المال، وهي وفرت بذلك كامل الغطاء لنتنياهو للاستمرار في الاستيطان، ونهب القدس بالكامل حين قال: إن القدس باتت خارج إطار المفاوضات.



وشدد أبو يوسف على ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، ودعم صمود شعبنا وهبته ومقاومته الشعبية بمواجهة الاحتلال والاستيطان، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، والعمل على عقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، تحت رعاية الأمم المتحدة، بما يضمن حقوق شعبنا في عودة اللاجئين، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها الأبدية القدس.