إغلاق نقطة بيع سولار عشوائية في رام الله

إغلاق نقطة بيع سولار عشوائية في رام الله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت طواقم الضابطة الجمركية اليوم، نقطة بيع سولار عشوائية غير قانونية، في إحدى القرى شمال محافظة رام الله، ومصادرة مركبة للتوزيع وتنكات ومضخات.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية، أنه بناء على معلومات استخبارية ومراقبة متواصلة لنقطة بيع سولار عشوائية في إحدى قرى شمال محافظة رام الله، تمكنت طواقم الضابطة الجمركية من مداهمة النقطة، وضبط سيارة نقل مغلقة وبداخلها ثلاثة تنكات سعة كل تنك 1000 لتر ومضخات كانت
 تستعمل لبيع وتوزيع السولار المهرب وغير القانوني، حيث تم مصادرة السيارة وما عليها من تنكات ومعدات ومضخات، وإغلاق النقطة لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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