اللواء ضميري: نواجه تحديات تنال من صلابة موقف القيادة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

أكد اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنيىة، أن الشعب الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة للنيل من صلابة موقف القيادة السياسية تجاه الحقوق والثوابت الوطنية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، وتعويضهم وفق القرارات الدولية.



جاءت أقوال اللواء ضميري خلال زيارته لقيادة قوات الأمن الوطني لمحافظة رام الله والبيرة، ولقائه بالعميد سليمان قنديل، قائد المنطقة، والعقيد زياد عساف، مدير العلاقات العامة والإعلام، وضباط، وضباط صف، وجنود قوات الأمن الوطني في المحافظة.



وقال: إن تلك التحديات بدأت تتضح أكثر بعد تحقيق سلسلة من الإنجازات الوطنية، خاصة الانضمام إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإصدار قرارات دولية وازنة باعتبار الاستيطان غير شرعي وانضمام دولة فلسطين الى العديد من المنظمات الدولية، لكنها تصاعدت بعد قرار الرئيس الامريكي ترامب باعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، ووقوف القيادة والشعب الفلسطيني بصلابة ووضوح ضد القرار، وحشد معارضة دولية رسمية وشعبية لقرار ترامب، وعزل دولة الاحتلال والولايات المتحدة.



وأضاف أن الرئيس الأمريكي ترامب أفقد بلاده دورها كوسيط في العملية السياسية المتوقفة، وأصبح شريكاً للاحتلال في العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، ما دفع القيادة السياسية الى البحث عن رعاية دولية لأية عملية سياسية قادمة لإنهاء الصراع والوصول الى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية يستند على قرارات الشرعية الدولية التي لم ينفذ اي منها خلال السبعين سنة الماضية.



واستعرض أهم التحديات المتوقعة سواء ما يتعلق بسبل مواجهة الاحتلال وسياسساته واجراءاته القمعية او السياسية الصعد الدولية والاقليمية والوطنية او على المستوى الدولي، وقال ان قوات الاحتلال تسعى الى تصعيد القمع الذي تمارسه بحق شعبنا بتسريع الاستيطان وتكثيف الاعتداءات خاصة بحق مدينة القدس واهلها وزيادة وتيرة اقتحامات المستوطنين الاستفزازية للمسجد الاقصىن بالاضافة الى اثارة الفتن وخلط الاوراق عبر ماكنة التضليل والتحريض الاعلامية للنيل من صلابة موقف القيادة وعلى رأسها الرئيس ابو مازن ، موضحا ان ذلك اصبح جليا في تصريحات قادة الاحتلال السياسية والامنية.



وأضاف أن الولايات المتحدة بدأت بسلسلة خطوات لإضعاف القيادة السياسية بتقليص مساعداتها للموازنة العامة وكالة الغوث الدولية (أونروا)، وتسعى لترويج شخوص بديلة وتفعيل جهات وأدوات مأجورة للإساءة للقيادة والتحريض عليها.



وأردف اللواء ضميري قائلاً: إن القيادة ستواصل مواجهة القرار الامريكي الأخير بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات وأحرار العالم، وإن التهديدات لن تزيدها إلا صلابة وتمسكاً بحقوقنا الوطنية.



كما أكد على دور المؤسسة الأمنية في تعزيز الأمن والنظام وإحباط محاولات العابثين بأمننا، مشيراً إلى أن الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة مصلحة وطنية، وأن القيادة جادة في تحقيقها وتجاوز كل العقبات التي تعترض طريقها.



وفي نهاية اللقاء، الذي حضره من هيئة التوجيه السياسي والوطني العقيد وليد كنعان، مدير العلاقات العامة، وعبدالكريم أبو عرقوب، مدير مركز الإعلام الأمني، والرائد نهاد أبو هدبا، مسير مفوضية التوجيه السياسي والوطني بمحافظة رام الله والبيرة، أجاب اللواء ضميري على أسئلة الحضور.