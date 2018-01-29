اعتقال 311 معارضاً إلكترونياً لعملية عفرين في تركيا

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الداخلية التركية، إن السلطات أوقفت 311 شخصاً بدعوى مشاركتهم في "دعاية إرهابية" عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، انتقدت العملية العسكرية التركية في بلدة عفرين السورية، الخاضعة لسيطرة الأكراد.



وأوضحت الوزارة، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية)، أن المشتبه بهم المتهمين بدعم وحدات حماية الشعب الكردية، احتجزوا على مدار الأسبوع الماضي.



وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتداداً لحزب العمال الكردستاني المحظور، وصنفتها تنظيماً إرهابياً.



وتواصل تركيا عملية عسكرية، أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" منذ العشرين من كانون الثاني/ يناير الجاري، لإخلاء عفرين من مقاتلي وحدات حماية الشعب.