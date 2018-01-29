ترامب: أُغرد من السرير وأحظى بشعبية في المملكة المتحدة

رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يقوم بالتغريد عبر موقع (تويتر) من سرير نومه أحياناً، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية كشف فيها بعض التفاصيل الغربية عن حياته.



وعندما سُئل عما إذا كان يُغرد وهو في السرير مُستخدماً هاتفه المحمول، قال ترامب: "حسناً، أحياناً وأنا في السرير، وربما أحياناً وأنا أتناول طعام الإفطار أو الغداء أو أياً ما كان، لكن بشكل عام، خلال الصباح الباكر أو المساء، فأنا مشغول جداً خلال اليوم"، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).



وقال ترامب، إنه يحظى بشعبية واسعة في المملكة المتحدة، وإنه دعم المرأة، وإن "نساء كثيرات يفهمن ذلك"، مشيراً إلى أن النساء بشكل خاص أحببن دعمه فيما يتعلق بوجود جيش قوي، حيث إنهن يرغبن دائماً بالشعور بالأمان في وطنهن.