الاحتلال يمنع سفر 11 مواطنًا من معبر الكرامة

رام الله - دنيا الوطن

منعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي 11 فلسطينيًا من السفر عبر معبر الكرامة مع الجانب الأردني الأحد، بحجة المنع الأمني.



وذكر بيان للإدارة العامة للمعابر والحدود صادر الاثنين، أن 6786 مسافرًا تنقلوا في كلا الاتجاهين من المعبر أمس.