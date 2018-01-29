(أونروا) تطلق ندائي استغاثة لسوريا وفلسطين بقيمة 800 مليون دولار



وقال مشعشع: إن هذه الخطوة تأتي في سياق حشد المزيد من الدعم المالي للوكالة في ظل العجز الذي تعانيه ويبلغ 500 مليون دولار، لاسيما بعد تخفيض أمريكا مساهمتها المالية لـ (أونروا)، محذراً في الإطار ذاته من أن الأوضاع ستكون صعبة جداً في الأشهر المقبلة، جراء هذه الأزمة المالية.





وأضاف مشعشع، أن المفوض العام لـ (أونروا) بيير كرينبول يجري جولة مهمة في عدد من العواصم الدولية؛ لدعوة هذه الدول إلى زيادة تبرعاتها للوكالة في إشارة لتطور ايجابي بهذا الشأن من قبل كل من: بلجيكا وهولندا وبريطانيا، مؤكداً أن الجهود مستمرة كذلك مع الإدارة الأمريكية، لثنيها عن قرارها بتخفيض مساهمتها

المالية.





من ناحيته، قال منسق القوى والفصائل د . واصل أبو يوسف: إن وقفة احتجاجية ستنظم في رام الله اليوم، تنديداً بالقرار الأمريكي بتقليص مساهماتها لـ (أونروا) وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.



وأضاف أبو يوسف في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاثنين، أن يوم غد سيشهد فعاليات في كل مناطق التماس تزامناً مع تضامن العالم مع حقوق شعبنا في الداخل، حيث سيكون هناك أربع فعاليات، تتضمن مهرجاناً مركزياً في نابلس ومسيرة في غزة، والداخل، ولبنان، وسوريا، تأكيداً على تمسك شعبنا بحقوقه، ورفضاً لسياسات الاحتلال العنصرية بحقه.





وأشار أبو يوسف، إلى أن يوم الجمعة المقبل، سيكون يوم غضب شعبي متواصل بكل محافظات الوطن وأماكن اللجوء، رفضاً لمحاولات التوطين، وتمسكاً بحق العودة للاجئين.





رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم وكالة (أونروا) سامي مشعشع، أنه سيتم في اليومين القادمين، إطلاق ندائي استغاثة للاجئين، أحدهما خاص بسوريا، والآخر بالآراضي الفلسطينية المحتلة بقيمة 800 مليون دولار.