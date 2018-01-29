فيديو: هيلاري كلينتون تسخر من ترامب أمام الملايين

فيديو: هيلاري كلينتون تسخر من ترامب أمام الملايين
هيلاري كلينتون
رام الله - دنيا الوطن
ظهرت هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، في مسرحية هزلية تناولت كتاب (نار وغضب في بيت ترامب الأبيض)، الذي أثار غضب الرئيس الأميركي.

وقرأت هيلاري فقرة: "لقد كان ترامب خائفاً من أن يجري تسميمه، وهذا سبب دفعه إلى تناول وجبات في (ماكدونالدز)، لأن أحداً لا يعرف أنه سيأتي، كما أن الطعام جهز بأمان".

وكان الكتاب يغطي وجه كلينتون عندما بدأ المشهد، قبل أن تخفضه قليلاً لتظهر هويتها التي أثارت دهشة المشاهدين، بسبب العداء ما بينها وبين الرئيس الأمريكي الحالي.

وإضافة إلى هيلاري، قرأ مشاهير أميركيون مقاطع من الكتاب مثل دي جي خالد، وسنوب دوغ وغيرهم.

ظهور هيلاري في المسرحية، آثار غضب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، المقربة من ترامب.

وكتبت هايلي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): لقد أحببت جوائز (غرامي) دومًا، لكن الفنانين الذي قرأوا كتاب (نار وغضب) قتلوها"، والذي حصل في الفيديو مزج السياسة بالفن.

شاهد ما فعلته هيلاري كلينتون

 

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