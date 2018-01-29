رئيس حزب الغد سيخوض الانتخابات الرئاسية المصرية

فيديو أرشيفي: مواعيد انتخابات الرئاسة 2018

رام الله - دنيا الوطنأعلن موسى مصطفى موسى رئيس حزب (الغد) المصري، أنه سيخوض غمار الانتخابات الرئاسية المصرية المزمع عقدها نهاية آذار/ مارس 2018، بحسب ما أكده نائبه محمود موسى.وصرح موسى، أن رئيس حزب (الغد) حصل على تزكية 20 نائباً من أعضاء البرلمان، والعدد الأكبر من التزكيات جاءت من نواب محافظة المنوفية، بحسب ما جاء على موقع (اليوم السابع).وأكد نائب رئيس الحزب، أن موسى يستكمل الآن الإجراءات الطبية الخاصة به كمرشح طبقاً للقانون.وأفاد موقع (صدى البلد) بأن مصادر في حزب (الغد) كشفت عن اجتماع مغلق عقد داخل مقر الحزب لمناقشة ترشح المهندس موسى مصطفى موسى لانتخابات الرئاسة.وقالت المصادر: "إن موسى سيتقدم، الاثنين، بأوراق ترشحه للهيئة العليا لانتخابات الرئاسة".يذكر، أن آخر موعد لتقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية الاثنين في تمام الساعة الثانية ظهراً.وكان عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، تعهد بأن مفاجأة ستكتشف يوم الاثنين بخصوص الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية، ليكون منافساً للرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.وكتب بكري، في تغريدتين نشرهما مساء الأحد على حسابه الرسمي في موقع (تويتر): "كما قلت سابقاً لن يكون السيسي مرشحاً وحيداً في الانتخابات الرئاسية المقبلة، غداً سيكون هناك مرشح حزبي مفاجأة".جدير بالذكر، أن حزب (الغد) هو حزب سياسي مصري ليبرالي التوجه أسسه المحامي أيمن نور في عام 2004، وحصل رئيس الحزب أيمن نور على المركز الثاني في أول انتخابات رئاسية تعددية مباشرة في تاريخ مصر، والتي تمت في 2005.ودار نزاع حاد بين رئيس الحزب أيمن نور ونائبه موسى مصطفي موسى على رئاسة الحزب منذ أيلول/ سبتمبر 2005، حتى حسمت لجنة شؤون الأحزاب الصراع بالاعتراف بموسى رئيساً للحزب في أيار/ مايو 2011، ثم اندمج الحزب مع 24 حزباً في حزب المؤتمر المصري في أيلول/ سبتمبر 2012.