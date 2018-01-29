سوريا وإيران وحزب الله.. على طاولة بوتين ونتنياهو اليوم

سوريا وإيران وحزب الله.. على طاولة بوتين ونتنياهو اليوم
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
يلتقي اليوم الاثنين، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، وسيرافقهما، خلال هذه الزيارة، التي ستستغرق خمس ساعات، رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، ورئيس شعبة الاستخبارات هرتسي هليفي.

وكان من المفترض أن يسافر رئيس الموساد يوسي كوهين مع نتنياهو، لكنه تم استبداله بهليفي في اللحظة الأخيرة، لأن اللقاء سيركز على التنسيق العسكري بين الدولتين.

ويناقش نتنياهو وبوتين، في الأساس، مسألة الوجود العسكري الإيراني في سورية، والإنذار الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى القوى العظمى الأوروبية، بشأن تعديل الاتفاق النووي مع إيران.

وسيكون هذا هو اللقاء السابع بين نتنياهو وبوتين، منذ أيلول/ سبتمبر 2015، وسيبحث في مسألة الوجود العسكري الإيراني في سورية ولبنان، سيركز اللقاء على احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في أجواء البلدين.

ومن المتوقع أن يصر نتنياهو على أن إسرائيل لها الحق في العمل من أجل منع تهريب أسلحة متطورة إلى حزب الله في لبنان، عبر الأراضي السورية.

كما سيسعى الوفد الإسرائيلي إلى فهم كيف ترى روسيا استمرارية وجودها في المنطقة، وما هو مدى معارضتها للمطلب الأمريكي بتعديل الاتفاق النووي، على افتراض أن روسيا تعارض هذا الطلب.

فيديو أرشيفي: لقاء بين بوتين ونتنياهو في سوتشي

 

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