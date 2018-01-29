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البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق حملة "توفير كريم: أكبر وأكثر"

البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق حملة "توفير كريم: أكبر وأكثر"
رام الله - دنيا الوطن
أطلق البنك الإسلامي الفلسطيني حملة التوفير "توفير كريم: أكبر وأكثر" والتي تهدف إلى تشجيع وتحفيز الجمهور على الادخار من خلال تقديم جوائز نقدية بقيمة 125 ألف شيكل شهريا للفائز الواحد، إضافة إلى قسائم خصومات مميزة على بضائع وخدمات لدى عديد من الشركات والمؤسسات الفلسطينية وهدايا فورية قيمة يحصل عليها العميل لدى فتحه حساب توفير جديد أو عند تغذية حسابه القائم.

وتتميز حملة توفير كريم في نسختها الثانية التي تنتهي مع نهاية العام 2018 بجوائز شهرية أكبر، مع حفاظها على الخصائص الشرعية لحسابات التوفير في البنك الإسلامي الفلسطيني، وهي حسابات ادخارية، يتم استثمارها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويستطيع العميل من خلالها الإيداع والسحب نقداً، وتقدم له عائداً يحسب على متوسط الرصيد اليومي، مما يمكن العملاء من استثمار أموالهم وحفظ مدخراتهم بطريقة آمنة ومربحة وشرعية.

ويستطيع كافة العملاء الحاليين والجدد الاستفادة من الحملة إما من خلال تغذية الحساب الحالي ليصل إلى 300 دولار أو أكثر أو فتح حساب توفير بقيمة 300 دولار أو ما يعادلها بالعملات المتداولة الأخرى، كما أن كل إيداع إضافي بقيمة 200 دولار أو ما يعادلها بالعملات المتداولة الأخرى يمنح العميل فرصة إضافية للفوز بجوائز الحملة، إضافة إلى أنه مع أول عملية إيداع أو فتح حساب، يحصل العميل على هدية فورية وقسائم خصومات من كبرى المحلات والشركات الفلسطينية وذلك لمرة واحدة.

يذكر، أن إجمالي عدد الرابحين في حملة توفير كريم في نسختها الأولى فاق 250 رابحاً، في حين تم توزيع عشرات الآلاف من الهدايا القيمة على العملاء سواء الذين قاموا بفتح حسابات جديدة أو الذين غذوا حساباتهم القائمة، وهو ما ينم عن ثقة متنامية من العملاء تجاه البنك، وارتياحهم لمعاملاته وخدماته، وهو ما يبني البنك عليه باقة خدماته ومنتجاته المختلفة الموجهة لراحة العملاء وفائدتهم.

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