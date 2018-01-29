بعد وصول "دي ميستورا" لسوتشي.. الكشف عن وثائق مؤتمر سوريا

بعد وصول "دي ميستورا" لسوتشي.. الكشف عن وثائق مؤتمر سوريا
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وصل ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا لمدينة (سوتشي) الروسية للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري تحت شعار (السلام للشعب السوري).

ووفقًا لوكالة (سبوتنيك) الروسية، فإن بعض المشاركين في المؤتمر من دمشق، قد وصلوا بالفعل مساء أمس الأحد، مشيرًا إلى أن بقية المشاركين يأتون اليوم إلى المؤتمر الذي يشارك فيه حوالي 1.600 سوري.

إلى ذلك، قالت وثائق: إن الجهات الإدارية لمؤتمر الحوار الوطني تتكون من 43 عضواً، حيث سيتم تشكيل ست لجان ضمن مؤتمر الحوار الوطني السوري، هي: اللجنة التنظيمية، اللجنة الرئاسية، لجنة التفويض، اللجنة الدستورية، اللجنة العليا، ولجنة فرز التصويت.

وتعتبر اللجنة الدستورية من أهم اللجان ضمن المؤتمر، حيث من المخطط أن تضم أربعة أعضاء، بينهم عضوان في مجلس الشعب، أحمد الكزبري، وأشواق عباس.

كما تتكون اللجنة التنظيمية من ثمانية أعضاء، ومن المخطط أن تشمل اللجنة العليا 14عضواً، مؤكداً أن حق إلقاء كلمة الترحيب في بدء مؤتمر الحوار الوطني السوري في (سوتشي) سيكون لرئيس اتحاد غرفة تجارة دمشق، محمد غسان القلاع.

فيديو: مؤتمر سوتشي ينطلق اليوم والمعارضة السورية تقاطعه

 

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