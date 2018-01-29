الأوقاف: اعتماد حجاج الدفعة الإضافية من العام الماضي بدون تسجيل

رام الله - دنيا الوطن

أكد الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية اليوم الاثنين، أن الوزارة ملتزمة باعتماد كافة حجاج الدفعة الإضافية التي تم اعتمادها العام الماضي في وقت متأخر، ولم يتسن لأصحابها الخروج لأداء الفريضة، لضيق الوقت بعد أن دفعوا الرسوم.



وأوضح ادعيس، أن الوزارة، اعتمدت كافة الأسماء الموجودة لديها حسب التسجيل؛ للخروج لأداء الفريضة هذا العام إن شاء الله، مضيفاً أنه سيتم فتح المجال لأصحاب الحق في هذه الدفعة لدفع الرسوم، بعد أن يتم اعتماد قيمة الرسوم لهذا العام.



وطمأن ادعيس كافة أصحاب الحق بالأولية لأداء الفريضة هذا العام بإذن الله تعالى.