ابنة الوليد بن طلال رحبت بإطلاق سراحه بصورة أثارت التساؤلات والصدمة

ابنة الوليد بن طلال رحبت بإطلاق سراحه بصورة أثارت التساؤلات والصدمة
ريم بنت الوليد
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الأميرة ريم بنت الوليد، ابنة رجل الأعمال المعروف الأمير الوليد بن طلال، صورة لوالدها على حسابها في موقع تويتر، معربة عن سعادتها بإطلاق سراحه، وذلك في أول تعليق يدلي به فرد من عائلته على الإفراج عنه.

وكتبت ريم: "نورت الدنيا يا دنيتي" فوق صورة الأمير الوليد بن طلال، الذي ظهر فيها وقد أطلق لحيته.

الصورة التي قامت بنشرها الأميرة ريم عبر حسابها "تويتر" ظهر فيها الأمير الوليد داخل سيارة أثناء عودته إلى منزله بعد أكثر مما يزيد عن شهرين من الغياب حيث ظهرت علامات التعب واضحة على وجهه.

وكان قد أطلق سراح الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال بعد أكثر من شهرين من الاحتجاز، بعد "تسوية" مالية مع السلطات السعودية عقب اعتقاله ومجموعة من الأمراء ورجال الأعمال بتعليمات من ولى العهد، في إطار ما أسماه الحملة ضد الفساد.

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