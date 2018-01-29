مباشر | وقفة احتجاجية في غزة على قرار ترامب بتقليص المساعدات عن "أونروا"

الصحة: توقف الخدمات الصحية بمستشفى بيت حانون بسبب نفاد الوقود

الصحة: توقف الخدمات الصحية بمستشفى بيت حانون بسبب نفاد الوقود
خاص دنيا الوطن
قال مدير مستشفى بيت حانون جميل سليمان: إن الخدمات توقفت في المستشفى بشكل كامل بعد نفاد الوقود، حيث كانت هناك عمليات مجدولة، ولعدم وجود الإمكانيات للعمليات اضطررنا إلى إلغاء إجرائها.

وأكد سليمان في حديث لـ "دنيا الوطن"عند الساعة 12 حتى الواحدة صباحاً، توقف المسشتشفى عن العمل لمدة ساعة كاملة بسبب عدم وجود سولار، مما أدى إلى تهديد حياة المواطنين.

وأوضح أن كل المرضى الذين يستطيعون الخروج، ويسمح لهم الوضع الميداني، قمنا بإخراجهم من المستشفى، ومن لا يستطيع قمنا بتحويله إلى مستشفيات أخرى.

وأضاف، أن الخدمات التي تقدمها المستشفى متوقفة على عمل فحوصات بسيطة أى استقبال المواطنين، حيث أصبحت الخدمات المقدمة منقوصة بحوالي 80%.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، وقف الخدمات الصحية في مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة؛ بسبب نفاد الوقود، وسيتم تحويل المرضى إلى المستشفيات الأخرى".

وتابع مع توقف المستشفى، أصبح 60 ألف نسمة في بيت حانون شمال قطاع غزة بلا خدمات صحية.

ويحتوي المستشفى على 66 سرير مبيت للمرضى في أقسام الأطفال والجراحة والباطنة، سيتم تحويل المرضى للمستشفيات الأخري، مما يزيد من معاناتهم، ويزيد من الضغط والاكتظاظ في المستشفيات الأخرى.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يمنع سفر 11 مواطنًا من معبر الكرامة

الاحتلال يمنع سفر 11 مواطنًا من معبر الكرامة

(أونروا) تطلق ندائي استغاثة لسوريا وفلسطين بقيمة 800 مليون دولار

(أونروا) تطلق ندائي استغاثة لسوريا وفلسطين بقيمة 800 مليون دولار

بريجية: تجريف المستوطنين لأراضي خلة الفحم لخلق واقع جديد

بريجية: تجريف المستوطنين لأراضي خلة الفحم لخلق واقع جديد

البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق حملة &#34;توفير كريم: أكبر وأكثر&#34;

البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق حملة "توفير كريم: أكبر وأكثر"

دائرة الأرصاد توضح كميات الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم

دائرة الأرصاد توضح كميات الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم

الأوقاف: اعتماد حجاج الدفعة الإضافية من العام الماضي بدون تسجيل

الأوقاف: اعتماد حجاج الدفعة الإضافية من العام الماضي بدون تسجيل

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع سفر 11 مواطنًا من معبر الكرامة

الاحتلال يمنع سفر 11 مواطنًا من معبر الكرامة

بريجية: تجريف المستوطنين لأراضي خلة الفحم لخلق واقع جديد

بريجية: تجريف المستوطنين لأراضي خلة الفحم لخلق واقع جديد

البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق حملة &#34;توفير كريم: أكبر وأكثر&#34;

البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق حملة "توفير كريم: أكبر وأكثر"

دائرة الأرصاد توضح كميات الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم

دائرة الأرصاد توضح كميات الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم

عربي

رئيس حزب الغد سيخوض الانتخابات الرئاسية المصرية

رئيس حزب الغد سيخوض الانتخابات الرئاسية المصرية

سوريا وإيران وحزب الله.. على طاولة بوتين ونتنياهو اليوم

سوريا وإيران وحزب الله.. على طاولة بوتين ونتنياهو اليوم

بعد وصول &#34;دي ميستورا&#34; لسوتشي.. الكشف عن وثائق مؤتمر سوريا

بعد وصول "دي ميستورا" لسوتشي.. الكشف عن وثائق مؤتمر سوريا

مصرع خمسة مسلحين من القاعدة بغارة لطائرة بدون طيار بمأرب

مصرع خمسة مسلحين من القاعدة بغارة لطائرة بدون طيار بمأرب

منوعات

شاهد كيف أصبحت الطفلة &#34;ألما&#34; في مسلسل &#34;مهند ونور&#34;

شاهد كيف أصبحت الطفلة "ألما" في مسلسل "مهند ونور"

هذه الطفلة مع الراحل نهاد طربيه أصبحت اليوم فنانة شهيرة

هذه الطفلة مع الراحل نهاد طربيه أصبحت اليوم فنانة شهيرة

حسن الشافعي ينشر صورة ابنته &#34;نادين&#34; للمرة الأولى

حسن الشافعي ينشر صورة ابنته "نادين" للمرة الأولى

ابنة سهير البابلي تكشف أسرار والدتها: هذا مافعله القرآن بها

ابنة سهير البابلي تكشف أسرار والدتها: هذا مافعله القرآن بها