الصحة: توقف الخدمات الصحية بمستشفى بيت حانون بسبب نفاد الوقود





وأكد سليمان في حديث لـ "دنيا الوطن"عند الساعة 12 حتى الواحدة صباحاً، توقف المسشتشفى عن العمل لمدة ساعة كاملة بسبب عدم وجود سولار، مما أدى إلى تهديد حياة المواطنين.





وأوضح أن كل المرضى الذين يستطيعون الخروج، ويسمح لهم الوضع الميداني، قمنا بإخراجهم من المستشفى، ومن لا يستطيع قمنا بتحويله إلى مستشفيات أخرى.





وأضاف، أن الخدمات التي تقدمها المستشفى متوقفة على عمل فحوصات بسيطة أى استقبال المواطنين، حيث أصبحت الخدمات المقدمة منقوصة بحوالي 80%.





وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، وقف الخدمات الصحية في مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة؛ بسبب نفاد الوقود، وسيتم تحويل المرضى إلى المستشفيات الأخرى".





وتابع مع توقف المستشفى، أصبح 60 ألف نسمة في بيت حانون شمال قطاع غزة بلا خدمات صحية.





ويحتوي المستشفى على 66 سرير مبيت للمرضى في أقسام الأطفال والجراحة والباطنة، سيتم تحويل المرضى للمستشفيات الأخري، مما يزيد من معاناتهم، ويزيد من الضغط والاكتظاظ في المستشفيات الأخرى.

خاص دنيا الوطنقال مدير مستشفى بيت حانون جميل سليمان: إن الخدمات توقفت في المستشفى بشكل كامل بعد نفاد الوقود، حيث كانت هناك عمليات مجدولة، ولعدم وجود الإمكانيات للعمليات اضطررنا إلى إلغاء إجرائها.