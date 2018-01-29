في هجوم لتنظيم الدولة.. اشتباكات عنيفة بمحيط الأكاديمية العسكرية بكابول

رام الله - دنيا الوطن

هاجم تنظيم الدولة، فجر اليوم الاثنين، الأكاديمية العسكرية في العاصمة الأفغانية (كابول)، حيث دارت اشتباكات عنيفة، سمع على إثرها دوي انفجارات قوية داخل الأكاديمية المستهدفة.



وقالت السلطات الأفغانية، وفق ما نقلت "تولو نيوز" التلفزيونية الأفغانية، إن مجموعة مجهولة هاجمت جامعة الدفاع الوطني التي سميت باسم المارشال فهيم، حيث إنه وبعد أقل من ساعة، أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم.



ووفقا لمراسل القناة التلفزيونية، قامت قوات الأمن بإغلاق الطرق المؤدية إلى المؤسسة التعليمية العسكرية، فيما ذكرت وسائل إعلام أفغانية، أن اثنين من الجنود الأفغان قتلوا، وجرح عشرة آخرون في الهجوم على الأكاديمية العسكرية في كابل.



وأوضحت الوكالة، أن المهاجمين كانوا خمسة، وخلال تبادل إطلاق النار مع الجيش، تم القضاء على ثلاثة منهم، واعتقال أحدهم، فيما استمر المسلح الخامس يهاجم بمفرده، حسب الوكالة الأفغانية.



وأكد شهود عيان سماع دوي ما لا يقل عن ثمانية انفجارات، بدأت منذ الرابعة فجراً، واستمرت حتى الصباح، فضلاً عن اشتباكات نارية بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في محيط وداخل أكاديمية المارشال فهيم العسكرية في العاصمة الأفغانية كابل.



وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية شاه حسين مرتضوي، أن الجنود المرابطين عند الحاجز الأول صدوا الهجوم ووزارة الدفاع ستعلن التفاصيل لاحقاً.



وفي سياق متصل، أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الأفغاني، أن أجهزة الأمن اعتقلت خلال الأسبوع الجاري، 195 متهماً بقضايا تتعلق بهجمات مسلحة، بينهم تسعة أشخاص اعتقلوا في إطار التحقيقات حول هجومين استهدف أحدهما فندق انتركونتيننتال قبل أيام، والثاني وقع بتفجير سيارة إسعاف مفخخة في العاصمة كابل السبت راح ضحيته أكثر من مئة قتيل، واتهم باكستان بالوقوف وراء ما تشهده البلاد من هجمات.