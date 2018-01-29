هل حذف "الأزهر" تونس من الدول الإسلامية؟

هل حذف "الأزهر" تونس من الدول الإسلامية؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نفى (الأزهر الشريف) حقيقة ما تم تداوله، مؤخرًا، عن حذف إحدى الدول العربية من قائمة الدول الإسلامية.

وأضاف الأزهر عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "نتابع بغرابة ما أثير مؤخراً من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الأزهر قرر حذف اسم ‫تونس من قائمة الدول الإسلامية"، مشيرًا إلى أنه لا وجود لمثل هذه القائمة من الأساس.

وذكر البيان أنه "لم يصدر أي تعليقات أو تصريحات بشأن تونس الشقيقة"، داعيًا لضرورة تحري الدقة في تداول الأخبار التي تمس الدول الشقيقة.

وأوضح الأزهر، أنه لا وجود من الأساس لمثل هذه القائمة، وأن الأزهر الشريف لم يصدر أي تعليقات أو تصريحات بشأن دولة تونس الشقيقة، مشددًا على ضرورة تحري الدقة والتواصل مع المركز الإعلامي فيما يُنشر عن الأزهر الشريف.

وكان التونسيون تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي، مقالاً بعنوان "الأزهر يحذف تونس من لائحة الدول الإسلامية"، وذلك رداً على دراسة الحكومة التونسية إلغاء المهور في الزواج، وما سبق من اتخاذها لقرار بالمساواة في المواريث بين الذكور والإناث.

فيديو أرشيفي: الأزهر يدخل على خط جدل المساواة في الإرث في تونس

 

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