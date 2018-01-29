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الاحتلال يعتقل مواطنين ويستدعي آخرين ويداهم بلدات وينصب حواجز بالضفة

الاحتلال يعتقل مواطنين ويستدعي آخرين ويداهم بلدات وينصب حواجز بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ستة مواطنين، من أنحاء متفرقة في محافظة الخليل، وسلمت استدعاءات لآخرين، وداهمت عدة بلدات، ونصبت حواجز عسكرية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة يطا جنوبا، هم: محمد شحدة، وعبد وجبريل البعلوج، ومن بلدة حلحول محمد سعدي منصور، ومن مخيم العروب باسل يعقوب البدوي، ومن بلدة الشيوخ حمدان عويضات.

وداهمت قوات الاحتلال بلدتي بني نعيم، والسموع، ومدينة الخليل، واقتحمت عدة منازل، وورشات عمل، وفتشتها، وسلمت استدعاءات لعدد من المواطنين لمقابلة مخابراتها، عرف منهم: إياد موسى سلامة الدغامين من السموع، وإبراهيم سالم رشيد حريزات ومحمود موسى حريزات من يطا.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

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