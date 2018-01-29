أستراليا: روسيا والصين لا تشكلان تهديداً عسكرياً لنا

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، في تعليق لها على الاستراتيجية الدفاعية الأميركية الجديدة التي تتهم فيها واشنطن، موسكو وبكين بتقويض النظام العالمي: إن لأستراليا وجهة نظر مختلفة تماماً بهذا الخصوص عن روسيا والصين، لافتةً إلى أنهما لا تشكلان تهديداً عسكرياً لبلدها.



وأضافت بيشوب، وفق ما أورد موقع (سبوتنك): "لدينا وجهة نظر مختلفة تماماً عن روسيا والصين، ولا نعتقد أن روسيا والصين تشكلان تهديداً عسكريا لأستراليا".



ونشرت وزارة الدفاع الأميركية الأحكام الرئيسية لـ "استراتيجية الدفاع الوطني" الجديدة، الجمعة الماضي.



وكانت المبادئ الرئيسية للوثيقة هي الانتقال من مكافحة الإرهاب إلى التنافس مع "القوى العظمى" مثل روسيا والصين التي يزعم أنهما يهددان الولايات المتحدة.