بسبب الظروف المناخية.. أضرار جسيمة بمدمرة إيرانية في بحر قزوين

بسبب الظروف المناخية.. أضرار جسيمة بمدمرة إيرانية في بحر قزوين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الجيش الإيراني، اليوم الاثنين، تعرض مدمرة "دماوند" لأضرار جسيمة بسبب الظروف المناخية والأمواج العاتية، وارتطامها بكاسرات الأمواج في بحر قزوين.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإيراني، تقي خاني، أن المدمرة "دماوند" تضررت بشدة، وتحتاج إلى إصلاح وترميم، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

وقال تقي خاني، إن المدمرة "دماوند" تضررت بشدة أثناء دخولها إلى الميناء، ما دعا إلى إيفاد مختصين من أجل دراسة الأضرار، التي لحقت بها وفصل الأجزاء المتضررة ونقلها إلى المصنع لإصلاحها.

وأوضح أنه بالنظر إلى العمق الضئيل لمكان وقوع الحادث فإن غرق المدمرة غير وارد، وستنقل الأجزاء المتضررة إلى المصنع لإصلاحها وتركيبها مرة أخرى.

ونوه إلى أن العواصف والأمواج العاتية وارتفاع منسوب مياه البحر، أعاقت فصل بعض الأجزاء منها، وسيباشر العمل في النقل والصيانة بعد استقرار الوضع المناخي في سواحل بحر قزوين.

وكانت المدمرة "دماوند" قد تعرضت لحادث اصطدام بحاجز أمواج خرساني لدى دخولها ميناء في بحر قزوين شمالي البلاد في العاشر من الشهر الجاري.

وقد اجتاحت موجة من البرد والثلوج عشرات المدن الإيرانية في الأيام الأخيرة، ما أجبر السلطات على إلغاء جميع الرحلات من وإلى مطار طهران الدولي، وأغلقت الثلوج التي بلغ سمكها حوالي متر الطرقات.

أخبار ذات صلة

دولة ثالثة تستعد لاستيعاب اللاجئين الأفارقة الذين ستطردهم إسرائيل

دولة ثالثة تستعد لاستيعاب اللاجئين الأفارقة الذين ستطردهم إسرائيل

ترامب: أُغرد من السرير وأحظى بشعبية في المملكة المتحدة

ترامب: أُغرد من السرير وأحظى بشعبية في المملكة المتحدة

فيديو: هيلاري كلينتون تسخر من ترامب أمام الملايين

فيديو: هيلاري كلينتون تسخر من ترامب أمام الملايين

في هجوم لتنظيم الدولة.. اشتباكات عنيفة بمحيط الأكاديمية العسكرية بكابول

في هجوم لتنظيم الدولة.. اشتباكات عنيفة بمحيط الأكاديمية العسكرية بكابول

أستراليا: روسيا والصين لا تشكلان تهديداً عسكرياً لنا

أستراليا: روسيا والصين لا تشكلان تهديداً عسكرياً لنا

مصرع خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية بنسلفانيا الأمريكية

مصرع خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية بنسلفانيا الأمريكية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

د. غنام تسلم منحتين لاتحادين نسائيين في رام الله والبيرة

د. غنام تسلم منحتين لاتحادين نسائيين في رام الله والبيرة

وفاة الزميل الصحفي بهاء ربيع

وفاة الزميل الصحفي بهاء ربيع

شرطة ضواحي القدس تقبض على مطلوبين بينهم تاجر مخدرات

شرطة ضواحي القدس تقبض على مطلوبين بينهم تاجر مخدرات

اتحاد موظفي (أونروا): التقليصات الأمريكية توقف الخدمات عن الشعب الفلسطيني

اتحاد موظفي (أونروا): التقليصات الأمريكية توقف الخدمات عن الشعب الفلسطيني

عربي

رئيس حزب الغد سيخوض الانتخابات الرئاسية المصرية

رئيس حزب الغد سيخوض الانتخابات الرئاسية المصرية

سوريا وإيران وحزب الله.. على طاولة بوتين ونتنياهو اليوم

سوريا وإيران وحزب الله.. على طاولة بوتين ونتنياهو اليوم

بعد وصول &#34;دي ميستورا&#34; لسوتشي.. الكشف عن وثائق مؤتمر سوريا

بعد وصول "دي ميستورا" لسوتشي.. الكشف عن وثائق مؤتمر سوريا

ابنة الوليد بن طلال رحبت بإطلاق سراحه بصورة أثارت التساؤلات والصدمة

ابنة الوليد بن طلال رحبت بإطلاق سراحه بصورة أثارت التساؤلات والصدمة

منوعات

شاهد كيف أصبحت الطفلة &#34;ألما&#34; في مسلسل &#34;مهند ونور&#34;

شاهد كيف أصبحت الطفلة "ألما" في مسلسل "مهند ونور"

هذه الطفلة مع الراحل نهاد طربيه أصبحت اليوم فنانة شهيرة

هذه الطفلة مع الراحل نهاد طربيه أصبحت اليوم فنانة شهيرة

حسن الشافعي ينشر صورة ابنته &#34;نادين&#34; للمرة الأولى

حسن الشافعي ينشر صورة ابنته "نادين" للمرة الأولى

ابنة سهير البابلي تكشف أسرار والدتها: هذا مافعله القرآن بها

ابنة سهير البابلي تكشف أسرار والدتها: هذا مافعله القرآن بها