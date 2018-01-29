اليوم في عمان.. قمة أردنية فلسطينية مهمة لتنسيق المواقف

الكويت ستترأس مجلس الامن في شهر شباط الذي سيشهد خلاله العديد من الاجتماعات والتحركات بضمنها الاجتماع الشهري المغلق للمجلس لمناقشة اوضاع الشرق الاوسط في العشرين من الشهر المقبل يليه اجتماع مفتوح لمجلس الامن لتنفيذ قرارات الامم المتحدة في الحادي والعشرين من الشهر ذاته، مشيرا الى اجتماع تقني في الثالث والعشرين بمجلس الامن مرتبط بذات المواضيع بمشاركة شخصيات دولية بارزة وسيحضر السيد الرئيس احد هذه الاجتماعات.





وأشار وزير الخارجية الى اهمية عقد مؤتمر المانحين في بروكسل بمشاركة اللجنة السداسية العربية بطلب من الاتحاد الاوروبي حيث سيصل غدا رئيس الوزراء د. رامي الحمد الى بلجيكا ويلتقي مع مفوضة العلاقات الخارجية والامن في الاتحاد فيديريكا موغيريني على ان يشارك الاربعاء في اجتماع

مؤتمر المانحين.





وفيما يتعلق باجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر في الاول من الشهر المقبل، اوضح المالكي ان الاجتماع سيكون تشاوريا لمناقشة اليات التحرك على المستوى الدولي لمواجهة قرار ترامب بشأن القدس، تمهيدا لعقد القمة العربية المقبلة في شهر اذار المقبل بالرياض.



وحول الانباء التي تحدثت عن تراجع سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين، قال المالكي ان مشروع الاعتراف سيعرض على البرلمان السلوفيني بعد غد، وفي حال تم اقراره فسيتم تنفيذه الشهر المقبل او الذي يليه علما بأن قرارات البرلمان ملزمة للحكومة السلوفينية عكس الدول الاوروبية الاخرى.



وأوضح المالكي في حديث لاذاعة "صوت فلسطين" الرسمية