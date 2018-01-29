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الشهر المقبل.. مجلس الأمن يعقد اجتماعات طارئة لبحث ملفات فلسطينية

الشهر المقبل.. مجلس الأمن يعقد اجتماعات طارئة لبحث ملفات فلسطينية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد نهاية الشهر المقبل اجتماعات طارئة؛ وذلك لبحث ثلاثة ملفات فلسطينية.

وأوضح المالكي، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن ثلاثة اجتماعات، سيجري عقدها نهاية شباط/ فبراير المقبل، والتي ستبحث حماية دولية للشعب الفلسطيني، والعضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، إلى جانب تنفيذ القرارت الأممية المتعلقة بملف الاستيطان.

وأضاف المالكي، أن الرئيس عباس، ينظر في إمكانية المشاركة في إحدى تلك الاجتماعات، وذلك تأكيداً على أهمية الدور الذي تعطيه فلسطين للأمم المتحدة.

وشدد على أن عام 2018 سيكون عاماً للاعتراف الدولي بدولة فلسطين، خاصة في أوروبا الغربية.

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