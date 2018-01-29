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مواجهات ليلية واعتقالات فجر اليوم في الضفة

مواجهات ليلية واعتقالات فجر اليوم في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
شهدت بلدة بيت فوريك شرق نابلس، مواجهات ليلية، أوقعت عدة إصابات بالرصاص، فيما شنت قوات الاحتلال حملات دهم واعتقال في عدة محافظات بالضفة.

وأفادت مصادر محلية، أن مواجهات بلدة بيت فوريك، استمرت أربع ساعات قبيل منتصف الليلة الفائتة، وحتى ساعات فجر اليوم الاثنين، وأدت إلى إصابة 3 شبان بعيارات نارية وآخرين بالاختناق في أعقاب دهم البلدة على إثر الادعاء بمحاولة شابين الاقتراب من سياج مستوطنة (ايتمار).

من جانب آخر، داهمت قوات الاحتلال الليلة الماضية منطقتي التنوح وخربة الدير في بلدة تقوع ببيت لحم، واقتحمت عدداً من منازل المواطنين، ووزعت منشورات تهديد لهم، واعتقلت قوة للاحتلال الشاب إسلام عادل حجازي بعد دهم منزله في شارع الصف ببيت لحم.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن مؤيد شريم بعد اقتحام منزله.

وشهد مخيم الأمعري والمناطق المحيطة به مواجهات بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، الشاب سامر صندوقة من حي راس البستان في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة.

وشنت قوات الاحتلال فجر اليوم، حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مخيم العروب شمال مدينة الخليل.

وأفاد الإعلامي حسونة زكوت، أن قوات الاحتلال دفعت بقوة كبيرة إلى مخيم العروب، وشرعت بعمليات دهم وتفتيش لمنزل يعقوب البدوي، واعتقلت ابنه باسل، كما اعتقلت جبريل البعلوج وعبد البعلوج  من يطا.

وفي جنين، اعتقلت قوة للاحتلال الشاب صبري أبو كريم من داخل منزله بمخيم جنين، كما اعتقلت عبد كمال الأجرب من قبيا قضاء رام الله، وعلي مشهور من مخيم الأمعري ووائل شحادة من عنبتا وإبراهيم نجار من عنبتا، ومحمد منصور من حلحول.

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