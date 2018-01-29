مصرع خمسة مسلحين من القاعدة بغارة لطائرة بدون طيار بمأرب

فيديو أرشيفي: مقتل خمسة اشخاص في غارة لطائرة بدون طيار في مأرب

رام الله - دنيا الوطنلقي ثلاثة عناصر من تنظيم القاعدة مصرعهم أمس الأحد في غارة لطائرة بدون طيار في محافظة مأرب وسط اليمن.وبحسب موقع (سكاي نيوز) فإن الغارة التي استهدفت مركبة لمسلحي التنظيم في مديرية الجوبة في مأرب، يرجح أنها لطائرة أميركية.وتستهدف الولايات المتحدة بين الحين والآخر، مسلحي القاعدة في محافظات اليمن الجنوبية، والأحد قتل سبعة مسلحين في غارة ممثلة بمحافظة شبوة.وتصنف واشنطن فرع القاعدة في اليمن، المعروف باسم "القاعدة في جزيرة العرب"، كأخطر فروع التنظيم.