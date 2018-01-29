مصرع خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية بنسلفانيا الأمريكية

فيديو أرشيفي: مقتل ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق نار في بنسلفانيا الأمريكية

رام الله - دنيا الوطنلقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم أمس الأحد، في اطلاق نار داخل مغسلة للسيارات في إحدى بلدات مقاطعة فاييت جنوب غرب ولاية بنسلفانيا الامريكية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلامية أمريكية.وذكرت شبكة (سي.بي.إس نيوز) الأميركية أن الضحايا هم ثلاثة رجال وسيدتين، أربع منهم قتلوا في موقع الحادث عند منتصف الليل، بينما لقي الأخير مصرعه بعد نقله إلى إحدى المستشفيات.ولم تعلن السلطات ما إذا كان منفذ الواقعة من بين الضحايا، كما لم تكشف عن أي دوافع وراء الحادث، وفق ما جاء على موقع (عرب 48).