هل تبدأ الحرب بين حزب الله واسرائيل من البحر؟

فيديو أرشيفي: الحرب المقبلة مع حزب الله ستكون أسوأ بكثير على إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنتوقع شاول شوريف النائب السابق لرئيس هيئة العمليات البحرية الإسرائيلية أن يستخدم حزب الله اللبناني زوارق "انتحارية" في الحرب المقبلة، مشددا على ضرورة أن تدرك البحرية الاسرائيلية هذا الامر، على حد ادعائه.وقال شوريف، في تصريح لصحيفة (جيروزاليم بوست) نشرت أمس الأحد: "لن يحتاج حزب الله إلى تجهيز سفن مثل إسرائيل، ولكن يجب علينا أن نفترض أنه سيستخدم وسائل أخرى لتحدي التكنولوجيا الإسرائيلية مثل صواريخ أرض - بحر أو الزوارق في عمليات انتحارية كما ترون في اليمن"، بحسب زعمه.وجاءت تصريحات شوريف في أعقاب مؤتمر خاص بشأن الاستراتيجية الجيو استراتيجية اشترك في تنظيمه مركز أبحاث السياسات والاستراتيجية البحرية بجامعة حيفا ومركز تشايكن تشير للجيو استراتيجية.وأضاف لشوريف: "في حين أنه ليس من مصلحة حزب الله أن يبدأ حربا مع إسرائيل، فعندما تنظر إلى استراتيجيته، فمن الواضح أنه سيستهدف الأصول الاستراتيجية الإسرائيلية"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وتابع: "الحرب المقبلة مع حزب الله يمكن ان تركز على البحر".وتعتمد إسرائيل اعتمادا كبيرا على البحر، حيث تصل أكثر من 90٪ من واردات إسرائيل عبر البحر.و يعتقد الجيش الإسرائيلي أن حزب الله لديه صواريخ بعيدة المدى يمكن أن تصل إلى الحفارات التي توفر كمية كبيرة من الكهرباء المستهلكة في إسرائيل.