الاثنين: الجو غائم جزئيا وبارد وفرصة ضعيفة لتساقط الامطار

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المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 11-5 12-6 14-7 بيت لحم 11-5 12-6 14-7 رام الله والبيرة 10-4 11-5 13-6 طولكرم 16-8 17-8 18-9 نابلس 13-7 14-7 16-8 قلقيلية 16-8 17-8 18-9 جنين 17-6 18-6 19-5 سلفيت 11-5 12-6 14-7 طوباس 17-6 18-6 19-5 روابي 12-6 13-6 14-7 الخليل 10-4 11-5 13-6 غزه 17-9 17-9 18-9 أريحا 19-10 21-10 23-9 خانيونس 17-9 17-9 18-9 الأغوار الشمالية 17-9 19-9 21-8 رفح 18-8 18-8 19-8

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث تبقى أقل من معدلها السنوي العام بقليل، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء2018/01/30: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاربعاء 2018/01/31: يكون الجو صافياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .الخميس 2018/02/01: يكون الجو صافياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: