مباشر | وقفة احتجاجية في غزة على قرار ترامب بتقليص المساعدات عن "أونروا"

الاثنين: الجو غائم جزئيا وبارد وفرصة ضعيفة لتساقط الامطار

الاثنين: الجو غائم جزئيا وبارد وفرصة ضعيفة لتساقط الامطار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث تبقى أقل من معدلها السنوي العام  بقليل، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء2018/01/30: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء 2018/01/31: يكون الجو صافياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس 2018/02/01: يكون الجو صافياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 11-5 12-6 14-7 بيت لحم 11-5 12-6 14-7
رام الله والبيرة 10-4 11-5 13-6 طولكرم 16-8 17-8 18-9
نابلس 13-7 14-7 16-8 قلقيلية 16-8 17-8 18-9
جنين 17-6 18-6 19-5 سلفيت 11-5 12-6 14-7
طوباس 17-6 18-6 19-5 روابي 12-6 13-6 14-7
الخليل 10-4 11-5 13-6 غزه 17-9 17-9 18-9
أريحا 19-10 21-10 23-9 خانيونس 17-9 17-9 18-9
الأغوار الشمالية 17-9 19-9 21-8 رفح 18-8 18-8 19-8

أخبار ذات صلة

الاحتلال يمنع سفر 11 مواطنًا من معبر الكرامة

الاحتلال يمنع سفر 11 مواطنًا من معبر الكرامة

(أونروا) تطلق ندائي استغاثة لسوريا وفلسطين بقيمة 800 مليون دولار

(أونروا) تطلق ندائي استغاثة لسوريا وفلسطين بقيمة 800 مليون دولار

بريجية: تجريف المستوطنين لأراضي خلة الفحم لخلق واقع جديد

بريجية: تجريف المستوطنين لأراضي خلة الفحم لخلق واقع جديد

البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق حملة &#34;توفير كريم: أكبر وأكثر&#34;

البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق حملة "توفير كريم: أكبر وأكثر"

دائرة الأرصاد توضح كميات الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم

دائرة الأرصاد توضح كميات الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم

الأوقاف: اعتماد حجاج الدفعة الإضافية من العام الماضي بدون تسجيل

الأوقاف: اعتماد حجاج الدفعة الإضافية من العام الماضي بدون تسجيل

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع سفر 11 مواطنًا من معبر الكرامة

الاحتلال يمنع سفر 11 مواطنًا من معبر الكرامة

بريجية: تجريف المستوطنين لأراضي خلة الفحم لخلق واقع جديد

بريجية: تجريف المستوطنين لأراضي خلة الفحم لخلق واقع جديد

البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق حملة &#34;توفير كريم: أكبر وأكثر&#34;

البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق حملة "توفير كريم: أكبر وأكثر"

دائرة الأرصاد توضح كميات الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم

دائرة الأرصاد توضح كميات الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم

عربي

رئيس حزب الغد سيخوض الانتخابات الرئاسية المصرية

رئيس حزب الغد سيخوض الانتخابات الرئاسية المصرية

سوريا وإيران وحزب الله.. على طاولة بوتين ونتنياهو اليوم

سوريا وإيران وحزب الله.. على طاولة بوتين ونتنياهو اليوم

بعد وصول &#34;دي ميستورا&#34; لسوتشي.. الكشف عن وثائق مؤتمر سوريا

بعد وصول "دي ميستورا" لسوتشي.. الكشف عن وثائق مؤتمر سوريا

مصرع خمسة مسلحين من القاعدة بغارة لطائرة بدون طيار بمأرب

مصرع خمسة مسلحين من القاعدة بغارة لطائرة بدون طيار بمأرب

منوعات

شاهد كيف أصبحت الطفلة &#34;ألما&#34; في مسلسل &#34;مهند ونور&#34;

شاهد كيف أصبحت الطفلة "ألما" في مسلسل "مهند ونور"

هذه الطفلة مع الراحل نهاد طربيه أصبحت اليوم فنانة شهيرة

هذه الطفلة مع الراحل نهاد طربيه أصبحت اليوم فنانة شهيرة

حسن الشافعي ينشر صورة ابنته &#34;نادين&#34; للمرة الأولى

حسن الشافعي ينشر صورة ابنته "نادين" للمرة الأولى

ابنة سهير البابلي تكشف أسرار والدتها: هذا مافعله القرآن بها

ابنة سهير البابلي تكشف أسرار والدتها: هذا مافعله القرآن بها