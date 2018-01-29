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ليوم واحد.. القطاع الخاص يقرر وقف تنسيق دخول البضائع لغزة

ليوم واحد.. القطاع الخاص يقرر وقف تنسيق دخول البضائع لغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، قراراً يقضي بوقف دخول جميع أنواع البضائع إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك لمدة يوم واحد خلال الأسبوع المقبل.

وقال مدير العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، ماهر الطباع: إن مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، قررت عقب اجتماعها اليوم الأحد، وقف التنسيق لدخول البضائع كافة عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6/2/2018 ولمدة يوم واحد فقط كخطوة أولية.

وأوضح الطباع، عبر صفحته الشخصية بـ (فيسبوك)، أن هذه الخطوة جاءت بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية في قطاع غزة، مشدداً على أن الحراك سوف يستمر في هذا الصدد.

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