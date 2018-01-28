لواء مصري يكشف: مبارك هدد أثيوبيا بملف سد النهضة

لواء مصري يكشف: مبارك هدد أثيوبيا بملف سد النهضة
الرئيس المصري الأسبق - محمد حسني مبارك
رام الله - دنيا الوطن
كشف الخبير الاستراتيجي، مدير دائرة الشؤون المعنوية المصري الأسبق، اللواء سمير فرج، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك هدد رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي حال إقدامه على بناء سد النهضة.

وأضاف فرج، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، أن مبارك قال بشكل واضح لزيناوي "لو وضعت طوبة في سد النهضة فستزال" ولم تستطع إثيوبيا تنفيذ مخطط إنشاء السد في عهد "مبارك".

وأشار فرج، إلى أن مصر لديها العديد من السيناريوهات حالياً في مسألة التعامل مع سد النهضة بشكل دبلوماسي.

وأوضح اللواء فرج، أن مصر حريصة على تنمية إثيوبيا ولا تعترض على إقامة سد النهضة، لعمل مشروعات تنموية بما لا يضر بمصالح مصر.

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