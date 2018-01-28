في زيارة رسمية للأردن.. الرئيس عباس يلتقي الملك عبد الله غداً

رام الله - دنيا الوطن

وصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الأحد، العاصمة الأردنية عمان، وذلك في إطار زيارة رسمية للأردن، بعد مشاركته في القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقي المنعقدة على مستوى الزعماء، ووفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.



وكان في استقبال الرئيس، وزير الإعلام الأردني، الناطق باسم الحكومة محمد المومني، وأمين عمان يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة سعد شهاب، ومدير المراسم سامي غوشة، وقائد إقليم شرطة العاصمة، وقائد السرب الملكي، ومدير أمن المطار.



ومن المقرر، أن يلتقي الرئيس عباس غداً الاثنين، بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.